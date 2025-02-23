Буданов: руководство РФ впервые осознало, какую страшную ошибку совершило в 2022 году
Военно-политическое руководство РФ в своей агрессии против Украины впервые осознало, что допустило "страшную ошибку" в 2022 году. Она вылилась в полномасштабную российско-украинскую войну.
Как передает РБК-Украина, об этом заявил начальник Главного управлении разведки Министерства обороны Кирилл Буданов на форуме "Украина. Год 2025".
Генерал отметил, что подходя к третьей годовщине полномасштабного вторжения и по сути одиннадцатой годовщине нападения РФ на Украину Кремль осознал, какую "страшную ошибку он тогда совершил в 2022 году".
"Почему страшную? Потому что они (высшее руководство РФ, - ред.) признали, что базировались на абсолютно ложных данных. Это провал полный их разведывательных и специальных служб, которые в свою очередь базировались на данных агентуры, которая работала здесь в Украине, и по факту просто списывались огромные средства на это",- рассказал руководитель военной разведки.
Он добавил, что российские аналитики, основываясь на абсолютно ложных данных, делали "вполне понятно не нормальные выводы".
"Которые привели к тому, что сначала РФ, начиная "специальную военную операцию", на самом деле мечтала за срок так называемый "3+10", за трое суток зайти в Киев, и не позднее чем на десятые сутки после этого подавить очаговые точки сопротивления по стране, если бы они вообще были", - рассказал Буданов.
Руководитель ГУР констатировал, что в конце концов это все "вылилось в полномасштабную войну".
Также начальник украинской военной разведки добавил, что РФ до сих пор не отказывается от своей стратегической цели в войне с Украиной.
Также сообщалось, что во время форума 23 февраля "Украина. Год 2025" руководитель ГУР Буданов рассказал, что сейчас половина боеприпасов России на фронте - это северокорейские снаряды.
Напомним, во время сегодняшнего форума глава Служба безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что СБУ за три года войны разоблачила 102 агентурные сети врага. Он добавил, что некоторые из них готовили покушения на президента Владимира Зеленского и руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова.
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