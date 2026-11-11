Буданов подвел итоги переговоров в Абу-Даби: приоритеты Украины остаются прежними

Приоритеты Украины в отношении позиций на мирных переговорах остаются неизменными. Это прекращение огня, формирование архитектуры безопасности и обмен пленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Кирилла Буданова в Telegram.

"В течение двух дней в Абу-Даби украинская делегация работала над поиском путей завершения войны", - говорит он. Буданов отметил, что переговоры были непростыми, однако позиция Украины остается неизменной: необходимо остановить войну и сформировать действенную архитектуру безопасности, которая будет гарантировать устойчивость мира и сделает невозможным повторение агрессии РФ. По мнению Буданова, Украина имеет существенный результат в вопросе возвращения пленных и это безусловный приоритет.

Ранее РБК-Украина писало, что Буданов не раскрыл, до сих пор ли Россия требует от Украины выйти из Донбасса. Он объяснил, что именно имеет значение.

Вопрос прозвучал после второго дня переговоров Украины, США и России в Абу-Даби.

Кроме того, Россия заявила о договоренности по большому обмену пленными . По словам главы российской делегации Владимира Мединского, детали обнародуют позже.