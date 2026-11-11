Настаивает ли Россия на выходе украинских войск из Донбасса: что сказал Буданов

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов не раскрыл, до сих пор ли Россия требует от Украины выйти из Донбасса. Он объяснил, что имеет значение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Буданова на пресс-конференции.

Вопрос прозвучал после второго дня переговоров Украины, США и России в Абу-Даби. Журналисты поинтересовались, до сих пор россияне настаивают на выходе Украины из Донбасса.

"Смотрите, вопросы, которые поднимаются во время переговоров, - это вопрос переговоров. Важен только результат. Когда мы его добьемся, об этом будет публично объявлено", - ответил Буданов.

Напомним, спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву 12 ноября на встречу с главой Кремля Владимиром Путиным.

После этого они проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщало РБК-Украина, Россия заявила о договоренности по большому обмену пленными.

По словам главы российской делегации Владимира Мединского, детали обнародуют позже.