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Буданов доложил Зеленскому о Сирии и планах РФ на ближайшее время

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сегодня, 4 декабря, докладывал президенту Владимиру Зеленскому. В частности, речь шла о событиях в Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

"Был доклад руководителя ГУР. Буданов доложил насчет российских намерений на ближайшее время и насчет ситуации в Сирии - то, как изменение расстановки сил в Сирии может изменить глобальные обстоятельства", - рассказал президент. 

Зеленский также уточнил, что ему докладывал и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Генерал рассказал о ситуации на фронте, шагах военного командования для усиления направлений, поставках в бригады и Курской операции. 

Гражданская война в Сирии

Отметим, что в Сирии с 2011 года идет гражданская война. Повстанцы пытаются повалить режим Башара Асада, который правит с 2000 года. Диктатора поддерживают Иран и Россия.

Недавно ситуация в Сирии обострилась и повстанцы добились определенных успехов.

Как отмечал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина политический эксперт Тарас Загородний, в случае проигрыша режима Асада Россия потеряет инструментарий для влияния на Ближний Восток.

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