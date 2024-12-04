Буданов доложил Зеленскому о Сирии и планах РФ на ближайшее время

Гражданская война в Сирии

Отметим, что в Сирии с 2011 года идет гражданская война. Повстанцы пытаются повалить режим Башара Асада, который правит с 2000 года. Диктатора поддерживают Иран и Россия.

Недавно ситуация в Сирии обострилась и повстанцы добились определенных успехов.

Как отмечал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина политический эксперт Тарас Загородний, в случае проигрыша режима Асада Россия потеряет инструментарий для влияния на Ближний Восток.

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