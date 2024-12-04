Буданов доповів Зеленському про Сирію та плани РФ на найближчий час

Громадянська війна у Сирії

Зазначимо, що у Сирії з 2011 року йде громадянська війна. Повстанці намагаються повалити режим Башара Асада, який править з 2000 року.

Нещодавно ситуація в Сирії загострилася і повстанці досягли певних успіхів.

Як зазначав у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна політичний експерт Тарас Загородній, у разі програшу режиму Асада Росія втратить інструментарій для впливу на Близький Схід.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.