ua en ru
Ср, 04 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Буданов доложил Зеленскому о Сирии и планах РФ на ближайшее время

Киев, Среда 04 декабря 2024 20:51
UA EN RU
Буданов доложил Зеленскому о Сирии и планах РФ на ближайшее время Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сегодня, 4 декабря, докладывал президенту Владимиру Зеленскому. В частности, речь шла о событиях в Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

"Был доклад руководителя ГУР. Буданов доложил насчет российских намерений на ближайшее время и насчет ситуации в Сирии - то, как изменение расстановки сил в Сирии может изменить глобальные обстоятельства", - рассказал президент.

Зеленский также уточнил, что ему докладывал и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Генерал рассказал о ситуации на фронте, шагах военного командования для усиления направлений, поставках в бригады и Курской операции.

Гражданская война в Сирии

Отметим, что в Сирии с 2011 года идет гражданская война. Повстанцы пытаются повалить режим Башара Асада, который правит с 2000 года. Диктатора поддерживают Иран и Россия.

Недавно ситуация в Сирии обострилась и повстанцы добились определенных успехов.

Как отмечал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина политический эксперт Тарас Загородний, в случае проигрыша режима Асада Россия потеряет инструментарий для влияния на Ближний Восток.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Война в Сирии Кирилл Буданов ГУР Война в Украине
NEWS
Одна и две очереди:"Укрэнерго" установило ограничения на 5 декабря
Одна и две очереди:"Укрэнерго" установило ограничения на 5 декабря
DAILY
Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх: Курская операция достигла своей цели
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх: Курская операция достигла своей цели