Буданов доложил Зеленскому о Сирии и планах РФ на ближайшее время

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сегодня, 4 декабря, докладывал президенту Владимиру Зеленскому. В частности, речь шла о событиях в Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

"Был доклад руководителя ГУР. Буданов доложил насчет российских намерений на ближайшее время и насчет ситуации в Сирии - то, как изменение расстановки сил в Сирии может изменить глобальные обстоятельства", - рассказал президент. Зеленский также уточнил, что ему докладывал и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Генерал рассказал о ситуации на фронте, шагах военного командования для усиления направлений, поставках в бригады и Курской операции.