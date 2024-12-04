Буданов доповів Зеленському про Сирію та плани РФ на найближчий час

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сьогодні, 4 грудня, доповідав президенту Володимиру Зеленському. Зокрема, йшлося про події у Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.

"Була доповідь керівника ГУР. Буданов доповів щодо російських намірів на найближчий час і щодо ситуації в Сирії - те, як зміна розстановки сил у Сирії може змінити глобальні обставини", - розповів президент. Зеленський також уточнив, що йому доповідав і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Генерал розповів про ситуацію на фронті, кроки військового командування для посилення напрямків, постачання до бригад і Курську операцію.