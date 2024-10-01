Зеленский заслушал доклады Сырского и Умерова, готовятся к "Рамштайну"
Президент Зеленский заслушал доклад военного командования Украины. Она касалась ситуации на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.
По словам Зеленского, на докладе присутствовали министр обороны Рустем Умеров, главка Александр Сырский и начальник Генштаба Анатолий Баргилевич.
Была обсуждена текущая ситуация на фронте в Украине, а также подготовка к следующему заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится 12 октября под председательством президента США Джо Байдена.
Следует заметить, что накануне Зеленский заявил о начале подготовки к следующему "Рамштайну", но не раскрыл деталей, как именно она происходит.
Формат "Рамштайн"
Формат "Рамштайн" – это серия международных встреч министров обороны, направленных на координацию военной помощи Украине в борьбе против российской агрессии. Названы в честь авиабазы "Рамштайн" в Германии, где состоялась первая встреча в апреле 2022 года.
Число стран-участниц меняется, обычно это несколько десятков государств, среди которых есть и члены НАТО, и нейтральные страны. Не все участники оказывают военную помощь – некоторые страны ограничиваются гуманитарной поддержкой или политической солидарностью.
"Рамштайн" стал важным инструментом международной поддержки Украины, обеспечивая координацию по оказанию военной помощи.
В заседаниях принимают участие министры обороны. В сентябре на "Рамштайн" впервые лично приехал президент Украины Владимир Зеленский.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.