Буданов анонсировал помощь от Италии для восстановления украинской энергетики
В Украину вскоре поступит помощь от Италии для восстановления энергетики, которая пострадала от многочисленных массированных ударов российского режима.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова.
По словам Буданова, в Украину из Италии поступит партия отопительного оборудования. Она предназначена для наиболее пострадавших от российского террора регионов.
"Это реализация договоренностей между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем совета министров Италии Джорджей Мелони", - отметил он.
В рамках первого этапа Украина получит 78 промышленных бойлеров суммарной мощностью 116,5 МВт - оборудование, которое крайне необходимо на фоне постоянных терактов РФ против инфраструктуры.
Второй этап рассчитан на следующие шесть месяцев. Украина в течение второго этапа получит 300 бойлеров общей мощностью 806 МВт, а передавать их будут в регионе, которые сейчас сильнее всего страдают от российских обстрелов.
"Благодарен Италии за помощь и всем нашим партнерам за солидарность и конкретные шаги для защиты украинцев", - добавил Буданов.
Напомним, что 14 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за тяжелых последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины будет принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетике.
С осени 2025 года РФ возобновила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, из-за чего многие города сталкиваются с блэкаутами. В частности, 9 и 13 января комбинированные удары РФ поразили Киев, в результате чего до сих пор продолжаются аварийные отключения электроэнергии без четких графиков.
Днем 17 января Зеленский провел специальный энергетический селектор. Во время совещания он заслушал доклады по ликвидации последствий российских ударов и решений, направленных на повышение устойчивости городов и общин.