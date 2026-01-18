Буданов анонсировал помощь от Италии для восстановления украинской энергетики

В Украину вскоре поступит помощь от Италии для восстановления энергетики, которая пострадала от многочисленных массированных ударов российского режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова.

По словам Буданова, в Украину из Италии поступит партия отопительного оборудования. Она предназначена для наиболее пострадавших от российского террора регионов.

"Это реализация договоренностей между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем совета министров Италии Джорджей Мелони", - отметил он.

В рамках первого этапа Украина получит 78 промышленных бойлеров суммарной мощностью 116,5 МВт - оборудование, которое крайне необходимо на фоне постоянных терактов РФ против инфраструктуры.

Второй этап рассчитан на следующие шесть месяцев. Украина в течение второго этапа получит 300 бойлеров общей мощностью 806 МВт, а передавать их будут в регионе, которые сейчас сильнее всего страдают от российских обстрелов.

"Благодарен Италии за помощь и всем нашим партнерам за солидарность и конкретные шаги для защиты украинцев", - добавил Буданов.