Буданов анонсував допомогу від Італії для відновлення української енергетики

В Україну незабаром надійде допомога від Італії для відновлення енергетики, яка постраждала від численних масованих ударів російського режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис керівника Офісу президента України Кирила Буданова.

За словами Буданова, до України з Італії надійде партія опалювального обладнання. Вона призначена для найбільш постраждалих від російського терору регіонів.

"Це реалізація домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським та головою ради міністрів Італії Джорджею Мелоні", - зазаначив він.

В межах першого етапу Україна отримає 78 промислових бойлерів сумарною потужністю 116,5 МВт - обладнання, яке вкрай необхідне на тлі постійних терактів РФ проти інфраструктури.

Другий етап розрахований на наступні шість місяців. Україна протягом другого етапу отримає 300 бойлерів загальною потужністю 806 МВт, а передавати їх будуть в регіоні, які зараз найсильніше страждають від російських обстрілів.

"Вдячний Італії за допомогу та усім нашим партнерам за солідарність та конкретні кроки для захисту українців", - додав Буданов.