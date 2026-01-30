"Рад помочь": Маск ответил Федорову по поводу вопроса Starlink у россиян

Напомним, недавно стало известно, что Россия все больше использует Starlink на дронах для обхода украинской ПВО. Институт изучения войны (ISW) указывал на то, что россияне устанавливают Starlink на свои ударные беспилотники "Молния-2".

Также стало известно, что Starlink используют новые российские дроны БМ-35, а также иранские "Шахеды" и их российские копии. Уже 27 января Федоров официально подтвердил, что российские войска начали использовать дроны с системами Starlink.

29 января Федоров сообщил, что Министерство обороны вместе со SpaceX уже работает над решением проблемы использования Starlink на российских беспилотниках.