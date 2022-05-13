ru ua
Пт, 13 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Перші результати. Українські та французькі фахівці встановили особи п'яти загиблих в Бучі

Новость на русском →
П'ятниця 13 травня 2022 16:44
Перші результати. Українські та французькі фахівці встановили особи п'яти загиблих в Бучі Фото: українські та французькі фахівці встановили особи п'яти загиблих в Бучі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українські та французькі експерти ідентифікували особистості 5 невпізнаних жертв в Бучі. 74 родичі безвісти зниклих цивільних передали генетичні матеріали для ДНК-експертизи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку генерального прокурора України Ірини Венедіктової.

"Французька місія разом з українськими експертами опрацювала частину ДНК-профілів невпізнаних тіл та вже встановила 5 збігів із членами родин, які шукають близьких", - пише Венедіктова.

За слова генерального прокурора, французькі експерти прибули до України на 15 днів, однак продовжують роботу вже протягом місяця. Міжнародна підтримка є надважливою для нашої країни у протистоянні російській агресії.

"Експертизи та порівняння тривають, тож можливі подальші збіги", - додає Венедіктова.

Різанина в Бучі

Під час тимчасової окупації Бучі Київської області, російські військові вдалися до масового вбивства українських цивільних, яке супроводжувалося викраденнями, тортурами, зґвалтуванням, у тому ж числі дітей, та мародерством.

Україна, зі свого боку, назвала цей випадок геноцидом нашого народу й закликала Міжнародний кримінальний суд розслідувати злочини Росії.

Країна-окупант намагається назвати вбивства провокацією або ж постановкою, однак міжнародні ЗМІ спростували заяви Росії.

За попередніми даними, до звірств в Бучі причетна 64-та мотострілецька бригада ЗС РФ.

Фото: ексгумація в Бучі (Віталій Носач, РБК-Україна)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Російська Федерація Україна Буча
NEWS
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС