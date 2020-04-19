Фото: виявлені боєприпаси (dpsu.gov.ua)

Вилучили постріли до гранатометів та набої

У Донецькій області виявили схрон з боєприпасами, що знаходився в нежилій будівлі в Мар'їнці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).

За даними служби, вчора прикордонники спільно з військовослужбовцями 28-ї ОМБр та співробітниками Служби безпеки України відпрацювали оперативну інформацію та провели огляд нежилої будівлі в Мар'їнці.

"Під час огляду виявили 4 постріли до гранатомету РПГ-7 та 1 постріл до гранатомету СПГ-9, міну МОН-50 та 2 ящики (2160 шт.) набоїв калібру 5,45 мм", - розповіли в ДПСУ.

Зазначається, що виявлені боєприпаси було вилучено та передано до Мар’їнського відділу поліції. За фактом було направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

"Хто і для чого залишив смертоносний сховок в населеному пункті, розташованому в зоні проведення ООС, з’ясовують правоохоронці", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Луганській області правоохоронці виявили схрон з боєприпасами та зброєю на території Попаснянському районі. У схроні, який зробив бойовик батальйону "Призрак", знаходився автомат з набоями до нього, а також гранати Ф-1 та РГ-42.