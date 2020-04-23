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У Херсонській області виявили схрон з боєприпасами та засобами ураження

Новини » Надзвичайні події     23.04.2020 - 14:50
У Херсонській області виявили схрон з боєприпасами та засобами ураження
Фото: боєприпаси та засоби ураження (hr.npu.gov.ua)

Боєприпаси та засоби ураження можливо були привезені з зони ООС

У Херсонській області правоохоронці виявили у покинутій будівлі схрон з боєприпасами та засобами ураження армійського зразка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними поліції, правоохоронці отримали повідомлення від управління СБУ про те, що в одній з будівель неподалік села Томарине, Бериславського району може знаходитися схрон з боєприпасами. Вміст схрону було вилучено та направлено на дослідження.

"Під час огляду напівзруйнованої будівлі правоохоронці виявили пакет, всередині якого було приблизно 400 набоїв до автомату, крупнокаліберного кулемета та протитанкової зброї, а також 3 протитанкові та протипіхотні міни, граната та два запали", - розповіли у відомстві.

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо можливого вивезення зброї з зони проведення операції Об'єднаних сил. Поліція встановлює всі обставини потрапляння боєприпасів та засобів ураження на територію області та причетних до облаштування схрону. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області в одній з нежилих будівель міста Мар'їнка правоохоронці виявили схрон з боєприпасами. Зі схрону було вилучено постріли до гранатометів, міни та набої до стрілецької зброї.

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