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НАТО розробляє системи оборони проти нових російських ракет, - Столтенберг

Новини » Політика     11.02.2020 - 17:44
НАТО розробляє системи оборони проти нових російських ракет, - Столтенберг
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)

В четвер буде розглянуто реакцію НАТО на виклик, який становлять нові ракетні системи РФ

Країни НАТО вже вкладають кошти в розробку систем оборони проти нових російських ракет, включаючи 9М729 і гіперзвукову "Авангард". Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає DW.

Він повідомив, що в четвер буде розглянуто реакцію НАТО на виклик, який становлять нові ракетні системи Росії.

"Ми обговоримо нашу відповідь на цілу низку російських ракетних систем, як звичайних, так і ядерних, як вже розгорнутих, так і тих, що перебувають у розробці", - зазначив генсек.

За його словами, 9М729 та інші російські ракети, включаючи систему "Авангард", - це частина схеми поведінки Росії в останні кілька років.

"Йдеться про "значні інвестиції в нові сучасні" системи озброєння, як ядерні, так і звичайні. НАТО вже почало реагувати на це. Ми збільшили готовність наших сил, ми вперше в нашій історії розмістили боєготовні війська в східній частині Альянсу. Ми інвестуємо в нові сучасні можливості, включаючи протиповітряну і протиракетну оборону", - додав він.

Раныше Столтенберг заявляв, що НАТО цього року відповість на розміщення російських крилатих ракет з ядерною зброєю в Європі розробкою нової системи ППО.

За його словами, кроки НАТО у відповідь є адекватними і спрямованими на захист Альянсу.

Нагадаємо, термін дії Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) між Росією і Сполученими Штатами сплив 2 серпня 2019.

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