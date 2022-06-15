"Брюссель, чекаємо на рішення". Подоляк звернувся до учасників "Рамштайн" напередодні зустрічі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офіса президента Михайла Подоляка в Twitter .

"Брюссель, чекаємо на рішення", - додав він.

"Співвідношення російської та української артилерії на окремих ділянках - 10 до 1. Лінія фронту - понад 1000 км. Кожного дня отримую повідомлення від захисників: "Ми тримаємося, стоїмо, просто скажіть, коли чекати зброю?" - пише він.

Як повідомлялось, третя зустріч Контактної групи з України відбудеться у Брюсселі.

Відзначимо, в кінці квітня пройшла перша зустріч Контактної групи по Україні, на якій були присутні представники понад 40 країн. Засідання проходило на військовій базі США "Рамштайн" в Німеччині. Пізніше в Пентагоні заявили, що такі саміти стануть щомісячними.

23 травня пройшло друге засідання Контактної групи по Україні, що отримала негласну назву "Рамштайн". На зустрічі були присутні міністри оборони понад 40 країн, включаючи главу Пентагону Ллойда Остіна.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін розкрив домовленості щодо постачання зброї Україні від міжнародної групи підтримки у війні проти РФ, що було укладено на "Рамштайні-2".

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