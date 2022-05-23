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"Рамштайн 2". Міністри оборони понад 40 країн провели онлайн-зустріч щодо України

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Україна, Понеділок 23 травня 2022 17:12
"Рамштайн 2". Міністри оборони понад 40 країн провели онлайн-зустріч щодо України Фото: Ллойд Остін (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Міністр оборони США Ллойд Остін провів засіданні Контактної групи щодо України з мінстрами оборони понад 40 країн. Зустріч відбулася віртуально 23 травня. На ній йшлося про військову підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Засідання розділили на три блоки. В першому обговорили ситуацію на полі бою в Україні. В другій частині йшлося про військову допомогу, яку уже надали Україні країни-учасники. Третій блок присвятили обговоренню того, чого нині потребує Україна у війні з Росією.

Остін подякував міністрам оборони інших 40 країн за присутність та підкреслив прогрес, досягнутий після першої зустрічі контактної групи на авіабазі Рамштайн у Німеччині минулого місяця.

До віртуальної зустрічі приєднався міністр оборони України Олексій Резніков, заступник головнокомандувача Збройних сил України та представник оборонної розвідки України. До зустрічі також приєдналися чотири нові країни, які минулого місяця не були присутні: Австрія, Боснія і Герцеговина, Колумбія, Ірландія та Косово.

"Після російського вторгнення 24 лютого більше 40 наших союзників і партнерів з усього світу активізувалися, щоб надати важливу допомогу в безпеці, щоб допомогти Україні захистити себе, і сьогодні для нас велика честь бачити з нами лідерів оборони з 44 країн, а також представників НАТО та ЄС", – сказав Остін.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський поділився очікуваннями від другого засідання координаційної групи з надання військової підтримки України. Він розраховує на постачання систем MLRS.

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