"Брюссель, ждем решения". Подоляк обратился к участникам "Рамштайна" накануне встречи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Соотношение российской и украинской артиллерии на отдельных участках - 10 к 1. Линия фронта - более 1000 км. Каждый день получаю сообщения от защитников: "Мы держимся, стоим, просто скажите, когда ждать оружие?" - пишет он.

Как сообщалось, третья встреча Контактной группы по Украине пройдет в Брюсселе.

Отметим, в конце апреля прошла первая встреча Контактной группы по Украине, на которой присутствовали представители более 40 стран. Заседание проходило на военной базе США "Рамштайн" в Германии. Позднее в Пентагоне заявили, что такие саммиты станут ежемесячными.

23 мая прошло второе заседание Контактной группы по Украине, получившее негласное название "Рамштайн". На встрече присутствовали министры обороны более 40 стран, включая главу Пентагона Ллойда Остина.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин раскрыл договоренности по поставке оружия Украине от международной группы поддержки в войне против РФ, что были заключены на "Рамштайне-2".

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