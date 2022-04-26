На рівні контактної групи. Пентагон анонсував щомісячні зустрічі щодо допомоги Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін анонсував щомісячні зустрічі союзників з надання Україні військової допомоги. Глава Пентагону уточнив, що буде створена контактна група.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Ллойда Остіна після завершення сьогоднішньої зустрічі на авіабазі Рамштайн.

"Буде створена Міжнародна контактна група, яка щомісяця проводитиме збори на предмет оборонної допомоги Україні, подібне до того, яке було проведено на базі в Рамштайні", - сказав Остін.

За його словами, контактна група буде інструментом для всіх країн доброї волі, які готові допомогти Україні протистояти російській агресії. Глава Пентагону уточнив, що основна мета таких зустрічей полягає в збільшенні і координації військової допомоги українському народу, щоб виграти "сьогоднішню сутичку і протистояти нападам в майбутньому".

Міністр зазначив, що зустрічі Контактної групи можуть проходити як в очному, так і заочному або змішаному форматі.

Крім того, за словами Остіна, робота групи буде націлена не тільки на виконання поточних запитів України на надання військової допомоги, а й на більш довгострокове зміцнення обороноздатності країни.