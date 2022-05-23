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Пройде в Брюсселі. Названа дата наступної зустрічі "Рамштайн" по Україні

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Вашингтон, Понеділок 23 травня 2022 20:26
Пройде в Брюсселі. Названа дата наступної зустрічі "Рамштайн" по Україні Фото: наступна зустріч "Рамштайн" по Україні пройде в Брюсселі (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Наступна зустріч Контактної групи по Україні пройде в Брюсселі. Засідання міністрів оборони країн-союзниць заплановано на 15 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумковий брифінг у Пентагоні.

"Я скличу Контактну групу для нашої третьої зустрічі наступного місяця і зберемося особисто цього разу, 15 червня, на полях міністерської наради НАТО в Брюсселі", - сказав міністр оборони США Ллойд Остін.

Він додав, що зустріч не буде заходом НАТО. Проте, за його словами, необхідно нарощувати темпи таких засідань.

Нагадаємо, сьогодні пройшло друге засідання Контактної групи по Україні, що отримала негласну назву "Рамштайн". На зустрічі були присутні міністри оборони понад 40 країн, включаючи главу Пентагону Ллойда Остіна.

Відзначимо, в кінці квітня пройшла перша зустріч Контактної групи по Україні, на якій були присутні представники понад 40 країн. Засідання проходило на військовій базі США "Рамштайн" в Німеччині. Пізніше в Пентагоні заявили, що такі саміти стануть щомісячними.

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