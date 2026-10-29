Брюссель призвал неевропейские страны присоединяться к Спецтрибуналу против РФ

Страны вне Европы должны присоединиться к Специальному трибуналу, который вынесет приговор России за совершенные преступления в Украине. Широкое международное участие станет важным условием его легитимности.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ , об этом заявил генеральный директор по правам человека и верховенству права Совета Европы Джанлука Эспозито.

"Специальный трибунал не следует рассматривать только как европейское решение проблемы, на самом деле имеющей глобальное измерение", - подчеркнул Эспозито.

По его словам, Совет Европы уже обеспечил институционную основу для создания трибунала. В то же время его международная легитимность будет зависеть от того, насколько широк круг государств-участников, в том числе за пределами Европы.

Эспозито призвал все страны, поддержавшие соответствующую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, присоединиться к Спецтрибуналу.

Он также отметил важность расширения международного участия в Комиссии по рассмотрению заявлений о возмещении ущерба, нанесенного Украине российской агрессией.

Что известно о создании Спецтрибунала

Соглашение между Советом Европы и Украиной о создании Специального трибунала вместе с его уставом было подписано в июне 2025 года. О намерении принять участие в механизме уже заявили 38 государств и Европейский Союз.