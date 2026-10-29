Брюссель закликав неєвропейські країни долучатись до Спецтрибуналу проти РФ

Країни за межами Європи мають долучитися до Спеціального трибуналу, який винесе вирок Росії за скоєні злочини в Україні. Широка міжнародна участь стане важливою умовою його легітимності.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ , про це заявив генеральний директор з прав людини та верховенства права Ради Європи Джанлука Еспозіто.

"Спеціальний трибунал не слід розглядати лише як європейське рішення проблеми, яка насправді має глобальний вимір", - наголосив Еспозіто.

За його словами, Рада Європи вже забезпечила інституційну основу для створення трибуналу. Водночас його міжнародна легітимність залежатиме від того, наскільки широким буде коло держав-учасниць, зокрема за межами Європи.

Еспозіто закликав усі країни, які підтримали відповідну резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, приєднатися до Спецтрибуналу.

Він також наголосив на важливості розширення міжнародної участі в Комісії з розгляду заяв про відшкодування збитків, завданих Україні російською агресією.

Що відомо про створення Спецтрибуналу

Угоду між Радою Європи та Україною про створення Спеціального трибуналу разом із його статутом підписали в червні 2025 року. Про намір долучитися до механізму вже заявили 38 держав і Європейський Союз.