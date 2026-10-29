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Брюссель закликав неєвропейські країни долучатись до Спецтрибуналу проти РФ

00:50 29.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Брюссель закликав неєвропейські країни долучатись до Спецтрибуналу проти РФ Фото: Спецтрибунал буде засідать в Нідерландах (з відкритих джерел)
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Країни за межами Європи мають долучитися до Спеціального трибуналу, який винесе вирок Росії за скоєні злочини в Україні. Широка міжнародна участь стане важливою умовою його легітимності.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний директор з прав людини та верховенства права Ради Європи Джанлука Еспозіто.

"Спеціальний трибунал не слід розглядати лише як європейське рішення проблеми, яка насправді має глобальний вимір", - наголосив Еспозіто.

За його словами, Рада Європи вже забезпечила інституційну основу для створення трибуналу. Водночас його міжнародна легітимність залежатиме від того, наскільки широким буде коло держав-учасниць, зокрема за межами Європи.

Еспозіто закликав усі країни, які підтримали відповідну резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, приєднатися до Спецтрибуналу.

Він також наголосив на важливості розширення міжнародної участі в Комісії з розгляду заяв про відшкодування збитків, завданих Україні російською агресією.

Що відомо про створення Спецтрибуналу

Угоду між Радою Європи та Україною про створення Спеціального трибуналу разом із його статутом підписали в червні 2025 року. Про намір долучитися до механізму вже заявили 38 держав і Європейський Союз.

Нідерланди підтвердили готовність надати місце для розміщення трибуналу. Наразі Рада Європи спільно з нідерландською стороною опрацьовує правові, інституційні, логістичні та бюджетні питання, необхідні для його створення.

Окремо Еспозіто повідомив про просування міжнародного механізму компенсації збитків Україні. Реєстр збитків, завданих російською агресією, який працює в Гаазі, уже отримав понад 200 тисяч заяв.

За його словами, конвенцію про створення Комісії з розгляду заяв про відшкодування збитків підписали 40 держав і ЄС.

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