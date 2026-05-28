Брюссель ищет "новую модель" расширения ЕС на фоне заявки Украины

Необходимость изменения системы расширения ЕС

По словам Марты Кос, нынешняя модель вступления в Европейский союз устарела и может не выдержать нагрузки, связанной с потенциальным присоединением новых государств, включая Украину.

Она отметила, что столицы стран ЕС должны оперативно согласовать обновленный подход к расширению, иначе процесс интеграции может замедлиться.

Дискуссия о новом формате для Украины

Отдельно Кос прокомментировала инициативу о возможном предоставлении Украине статуса ассоциированного члена с расширенными правами и более глубокой интеграцией.

Эта идея, предложенная канцлером Германии Фридрихом Мерцем, вызвала неоднозначную реакцию среди государств ЕС и остается предметом обсуждения.

Принцип заслуг и постепенная интеграция

Еврокомиссар подчеркнула, что внутри ЕС растет поддержка комбинированного подхода, который объединяет принцип оценки по заслугам и поэтапное включение стран в европейские структуры.

По ее словам, союз должен искать новые инструменты, отличающиеся от текущих процедур, чтобы сделать процесс более гибким.

Украина и Молдова: возможные сроки

Кос также допустила, что формальное разделение процессов вступления Украины и Молдовы может произойти уже летом, когда могут быть запущены официальные переговоры с каждой страной отдельно.

При этом она отметила, что Украина остается приоритетным направлением из-за своих масштабов и значимости.

Принципы ЕС остаются неизменными

Несмотря на обсуждение реформ, Кос подчеркнула, что базовые стандарты Евросоюза — верховенство права, независимая судебная система и борьба с коррупцией — не подлежат пересмотру.

В то же время она призвала к более инновационному подходу в процессе расширения, чтобы укрепить устойчивость ЕС в долгосрочной перспективе.