Брюссель почав розглядати заявку України на членство в ЄС

Європейський Комісар з питань розширення і політики добросусідства Олівер Вархелі заявив, що Брюссель вже почав розглядати заявку України на членство в ЄС. Висновок буде надано найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Вархелі в Twitter.
"ЄС продовжує підтримувати Україну та її народ, надаючи допомогу. І ми почали роботу над підготовкою висновку на основі заявки на членство для України. Ми будемо працювати так швидко, як тільки зможемо", - написав він.
Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна звернулася до Європейського Союзу щодо приєднання до блоку. Зокрема, за новою спеціальною процедурою.
Разом з тим лідери восьми країн Євросоюзу підтримали негайне надання Україні перспективи вступу.
1 березня Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата в члени ЄС.
Детальніше про перспективи інтеграції читайте в матеріалі "Коли Україна вступить до Євросоюзу: питання і відповіді".
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