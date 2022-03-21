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Брюссель почав розглядати заявку України на членство в ЄС

Фото: Оліфер Вархелі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський Комісар з питань розширення і політики добросусідства Олівер Вархелі заявив, що Брюссель вже почав розглядати заявку України на членство в ЄС. Висновок буде надано найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Вархелі в Twitter.

"ЄС продовжує підтримувати Україну та її народ, надаючи допомогу. І ми почали роботу над підготовкою висновку на основі заявки на членство для України. Ми будемо працювати так швидко, як тільки зможемо", - написав він.

Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна звернулася до Європейського Союзу щодо приєднання до блоку. Зокрема, за новою спеціальною процедурою.

Разом з тим лідери восьми країн Євросоюзу підтримали негайне надання Україні перспективи вступу.

1 березня Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

Детальніше про перспективи інтеграції читайте в матеріалі "Коли Україна вступить до Євросоюзу: питання і відповіді".

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