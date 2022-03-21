Брюссель почав розглядати заявку України на членство в ЄС

Європейський Комісар з питань розширення і політики добросусідства Олівер Вархелі заявив, що Брюссель вже почав розглядати заявку України на членство в ЄС. Висновок буде надано найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Вархелі в Twitter.