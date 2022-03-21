Брюссель начал рассматривать заявку Украины на членство в ЕС

Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели заявил, что Брюссель уже начал рассматривать заявку Украины на членство в ЕС. Заключение будет предоставлено в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Вархели в Twitter.