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Радбез ООН заблокував ініційоване Росією обговорення "мовного закону"

Новини » Політика    20.05.2019 - 23:12
Радбез ООН заблокував ініційоване Росією обговорення "мовного закону"
Фото: Радбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Проти проведення засідання щодо українського закону виступили шість країн-членів ООН

Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй більшістю голосів заблокувала пропозицію Росії обговорити ухвалений Україною "мовний закон". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію на YouTube-каналі ООН.

Проти обговорення українського закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" проголосували шість країн: Сполучені Штати, Франція, Велика Британія, Німеччина, Бельгія і Польща.

Пропозицію Росії підтримали п'ять країн: Китай, Південно-Африканська республіка, Домініканська республіка і Екваторіальна Гвінея.

Ще чотири держави утрималися від голосування.

Нагадаємо, 17 травня делегація Росії звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання щодо Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Коментувати по суті це абсурдне звернення, яке здивувало не тільки Україну, немає сенсу. Функціонування української мови в Україні жодним чином не загрожує міжнародному миру і безпеці, підтримання яких є завданням Радбезу ООН", - заявив у зв'язку з цим спікер постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

 

 

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