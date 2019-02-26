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НАТО висловило солідарність із Угорщиною щодо закону про освіту в Україні

Новини » Політика    26.02.2019 - 23:35
НАТО висловило солідарність із Угорщиною щодо закону про освіту в Україні
Фото: Роуз Гетемюллер (nato.int)

Україна має повністю виконати рекомендації Венеціанської комісії щодо закону, вважають у нАТО

Організація Північноатлантичного договору висловила солідарність з позицією Угорщини щодо прийняття Україною мовних поправок до нового закону про освіту. Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в повідомленні прес-служби організації.

Про це  заявила заступниця генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер під час візиту до Угорщини.

“Союзники солідарні з Угорщиною, коли справа стосується українського закону про освіту. У Брюссельській декларації і в оцінці річної програми України всі союзники закликають її повністю виконати рекомендації” Венеціанської комісії", - зазначила  Геттемюллер.

Проте, за її словами, Альянс вдячний Угорщині "за підтримку України в конфлікті з Росією. Зокрема, йдеться про реверсне постачання газу, гуманітарну допомогу та лікування поранених солдатів.

Зазначимо, Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про порушення прав українських угорців, через положення закону про освіту, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Гетемюллер підкреслила, що засідання Комісії Україна-НАТО є "центральною частиною нашої підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, а також потужним засобом пересвідчення, що її уряд залишається на шляху реформ".

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що Україна до 2023 року подасть заявку на членство до Європейського союза та отримає план дій щодо членства в НАТО.

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