Росія ініціює засідання Радбезу ООН щодо українського "мовного закону"

Фото: Рада безпеки ООН

Засідання може відбутися наступного понеділка

Делегація Російської Федерації в ООН звернулася до голови Ради безпеки організації з проханням скликати засідання у зв’язку з ухваленням Верховною радою України "мовного закону". Про це повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Зі слів Ніколенка, засідання може відбутися наступного понеділка.

"Сьогодні стало відомо, що делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання у зв’язку із ухваленням Верховною Радою України закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", - розповів речник.

Він зазначив, що рішення про дату і час проведення засідання має схвалити голова.

"Коментувати по суті це абсурдне звернення, яке здивувало не лише Україну, немає сенсу. Функціонування української мови в Україні ніяким чином не загрожує міжнародному миру і безпеці, підтримання яких є завданням Радбезу ООН. Цей закон – наше внутрішнє питання, яке в Кремлі намагаються політизувати", - зазначив представник України.

Нагадаємо, 15 травня чинний президент Петро Порошенко підписав законопроект №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної, раніше ухвалений Верховною радою.