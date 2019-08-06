Брюгге - Динамо: анонс матчу

Фото: "Брюгге" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Готуємося до першого поєдинку відбору Ліги чемпіонів

Бельгійський "Брюгге" та київське "Динамо" зійдуться у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 21:30, а дивитися поєдинок можна на каналі 2+2. Букмекери не вірять в перемогу української команди. Напередодні команда Хацкевича вирушила на гру в складі 22 футболістів.

06 серпня 21:30

Брюгге, стадіон "Ян Брейдель"

Розпочинає свій єврокубковий сезон 2019/20 віце-чемпіони України. Команда Александра Хацкевича минулого розіграшу не змогла пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів, програвши амстердамському "Аяксу" в раунді плей-офф. У Лізі Європи команда дійшла до 1/8 фіналу, де двічі програла лондонському "Челсі" з розгромним рахунком.

Минулого року "Брюгге" теж грав у Лізі чемпіонів, але починав тоді з групового етапу. Там вони потрапили у складну компанію, але все одно виглядали дуже серйозно - зіграли внічию з "Атлетико" Мадрид, дортмундською "Боруссією" та "Монако", останніх на виїзді розтрощили з рахунком 4:0. Щоправда, це не допомогло, і "Брюгге" з третього місця групи вилетів у Лігу Європи і одразу ж їх переграв "РБ Зальцбург".

"Динамо" розпочало сезон з тріумфу у Суперкубку України над чинним чемпіоном "Шахтарем" (2:1) і двох поспіль перемог в УПЛ - над "Карпатами" (2:0) та ПФК "Львів" (3:0). Загалом у киян на старті сезону дуже непростий календар. Між двома кваліфікаційними матчами ЛЧ "біло-синім" доведеться ще раз зустрітись "гірниками" - у третьому турі.

"Брюгге" також здобув впевнені перемоги на внутрішній арені у двох стартових поєдинках - переграв "Васланд-Беверен" (3:1) і розгромив "Сент-Трюйден" з рахунком 6:0.

В офіційних матчах команди між собою ще не грали, а зустрічалися лише у двох товариських матчах (3:0 на користь киян і 1:1).