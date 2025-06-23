Брючные костюмы - главный тренд лета 2025: их уже носят жена Решетника и Катя Осадча

Лето 2025 переворачивает представление о классическом брючном костюме. Теперь его носят не только на работу и деловые встречи, но и на прогулки, свидания, вечеринки и праздники. Дизайнеры предлагают легкие ткани, яркие цвета и свободный крой, а модницы сочетают костюмы с топами и босоножками.
РБК-Украина решило подробнее рассказать, как такие костюмы носят известная телеведущая Катя Осадчая и супруга Григория Решетника Кристина.
Для стильного образа для съемок телеведущая выбрала костюм карамельного оттенка с широкими брюками палаццо.
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Жилет
Верхняя часть костюма - это удлиненный жилет без рукавов с глубоким V-образным вырезом, который создает строгий, но одновременно изящный силуэт.
Брюки
Дополнить костюмный жилет Осадчая решила брюками палаццо, что придает образу расслабленности и элегантности.
Катя Осадчая показала стильный образ на лето (фото: instagram.com/kosadcha)
Пояс
На талии заметен тонкий золотистый цепной пояс, который придает акцент и подчеркивает талию, а также вносит элемент роскоши.
Обувь
Завершить стильный образ она решила балетками светло-бежевого цвета, которые гармонируют с цветом костюма.
Аксессуары
Солнцезащитные очки: массивные солнцезащитные очки в темной оправе придают образу загадочности и шика.
Украшения: на шее видна изящная золотистая цепочка с подвеской, а на руке - браслет или часы, дополняющие деловой, но не перегруженный аксессуарами образ.
Лук Осадчей (фото: instagram.com/kosadcha)
Костюмный крой в сочетании с широкими брюками и жилетом без рукавов делает его идеальным для деловых встреч в неформальной обстановке или для повседневного офисного образа. А если под такой наряд надеть туфли на высоких каблуках, сделать прическу и макияж - это стильный вариант для праздника или вечеринки.
Для выхода в свет супруга известного телеведущего Григория Решетника, многодетная мама и блогерша Кристина Решетник выбрала белый костюм.
Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Жакет
Однобортный блейзер свободного кроя из легкой ткани, который идеально подходящий для теплой погоды. Имеет классические лацканы и две черные пуговицы, которые создают контрастный акцент.
Брюки
Брюки прямого кроя обеспечивают комфорт и создают элегантный силуэт.
Кристина Решетник показала модный лук (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Топ
Под блейзером виден светлый топ, который дополняет общий монохромный образ.
Обувь
На ногах белые кроссовки с интересным узором или текстурой, что придает образу современности и спортивный шик, а также обеспечивает комфорт.
Сумка
Дополнить свой лук Кристина Решетник решила небольшой сумкой через плечо с металлической фурнитурой, которая сочетается с цветом костюма.
Жена Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Этот лук совмещает элегантность делового костюма с расслабленностью повседневной одежды. Блейзер и прямые брюки являются классическими элементами, в то время как кроссовки делают образ менее формальным и более пригодным для повседневной носки.
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Для написания материала были использованы такие источники: Instagram-страницы Кати Осадчей, Кристины Решетник.