Этот маникюр - хит соцсетей: блогерша Верба показала самый стильный френч на лето 2025

Летом 2025 в моде - сочетание нюдовой базы и темных, шоколадных кончиков. Именно такой вариант французского маникюра выбрала блогерша Юля Верба, показав стильный и трендовый маникюр, который уже покоряет соцсети.

Об этом подробнее рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Какой маникюр выбрала Юля Верба

Форма

Блогерша предпочитает длинные, заостренные ногти, известные как "стилеты" (stiletto nails) или "миндаль" (almond), но с более вытянутым и острым кончиком. Эта форма придает элегантности и зрительно удлиняет пальцы.

Цвет

22-летняя блогерша выбрала французский маникюр, но не классический - с белой "улыбкой", а с использованием светло-розовой базы и контрастного, шоколадного цвета на кончиках. Такое цветовое сочетание выглядит очень стильно и современно.

Французский маникюр на лето 2025 (фото: instagram.com/verbaaa)

Почему такой маникюр в тренде

Нюдовый френч с цветными кончиками

Это один из самых популярных вариантов классического френча. Вместо традиционного белого используются разные цвета на кончиках - от пастельных до ярких и темных. Коричневый или черный френч особенно актуален, поскольку выглядит шикарно и подходит ко многим образам.

Длинные остроконечные ногти

Формы "стилет" и "миндаль" остаются в тренде уже долгое время. Они придают драматичность и являются прекрасной основой для разнообразных дизайнов.

Элегантность и универсальность

Хотя маникюр достаточно выразителен по форме, нюдовая база делает его универсальным. Темные кончики добавляют акцента, но не перегружают образ, что позволяет носить его и каждый день, так и во время особенных событий.

Модный френч на лето 2025 (фото: instagram.com/verbaaa)