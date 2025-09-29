В Брянской области ракетная опасность и пожар на заводе: первые детали

Брянская область России была атакована в ночь на 29 сентября. Предварительно, есть попадание в предприятие "Карачевский завод "Электродеталь". В регионы объявляли о ракетной опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA и российские СМИ.
Около полуночи в Карачевском районе Брянской области было объявлено о ракетной опасности.
Местным жителям советовали оставаться дома, укрыться в помещении без окон с капитальными стенами, не подходить к окнам, а тем, кто находится на улице или в автотранспорте - направляться в ближайшее укрытие или другое безопасное место.
В то же время появились сообщения о пожаре на предприятии "Карачевский завод "Электродеталь". Оно специализируется на разработке и производстве электрических соединителей для военного и промышленного применения и считается одним из ведущих предприятий в России подобного направления.
Ранее РБК-Украина писало о взрывах в российском городе Белгород в воскресенье вечером, 28 сентября. После них в городе и частично в области наступил блэкаут.
Предварительно, Белгородскую ТЭЦ и электроподстанцию "Луч" атаковали неизвестные ракеты.
В городе остановились лифты, магазины работали только за наличные или же закрылись. Транспорт ходил с перебоями, на части улиц не было освещения, не работали светофоры.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, где сказал, в частности, что Россия должна понимать: если она угрожает блэкаутами в Киеве - она получит блэкаут в Москве.