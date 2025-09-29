У Брянській області ракетна небезпека та пожежа на заводі: перші деталі

Близько опівночі у Карачевському районі Брянської області було оголошено про ракетну небезпеку.

Місцевим мешканцям радили залишатись вдома, сховатись у приміщенні без вікон з капітальними стінами, не підходити до вікон, а тим, хто перебуває на вулиці або в автотранспорті - прямувати до найближчого укриття або іншого безпечного місця.

У той же час з'явились повідомлення про пожежу на підприємстві "Карачівський завод "Електродеталь". Воно спеціалізується на розробці та виробництві електричних з'єднувачів для військового та промислового застосування та вважається одним з провідних підприємств у Росії подібного спрямування.