У Брянській області ракетна небезпека та пожежа на заводі: перші деталі

Ілюстративне фото: пожежа на підприємстві в Брянській області (скріншот із відео)
Автор: Марина Балабан

Брянська область Росії була атакована в ніч на 29 вересня. Попередньо, є влучання у підприємтво "Карачівський завод "Електродеталь". У регіони оголошували про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA та російські ЗМІ.

Близько опівночі у Карачевському районі Брянської області було оголошено про ракетну небезпеку. 

Місцевим мешканцям радили залишатись вдома, сховатись у приміщенні без вікон з капітальними стінами, не підходити до вікон, а тим, хто перебуває на вулиці або в автотранспорті - прямувати до найближчого укриття або іншого безпечного місця. 

 

У той же час з'явились повідомлення про пожежу на підприємстві "Карачівський завод "Електродеталь". Воно спеціалізується на розробці та виробництві електричних з'єднувачів для військового та промислового застосування та вважається одним з провідних підприємств у Росії подібного спрямування. 

 

Блекаут у Бєлгороді

Раніше РБК-Україна писало про вибухи в російському місті Бєлгород неділю ввечері, 28 вересня. Після них в місті та частково в області настав блекаут.

Попередньо, Бєлгородську ТЕЦ та електропідстанцію "Луч" атакували невідомі ракети.

У місті зупинилися ліфти, магазини працювали тільки за готівку або ж закрилися. Транспорт ходив із перебоями, на частині вулиць не було освітлення, не працювали світлофори.

Напередодні президент України Володимир Зеленский зробив заяву, де сказав, зокрема, що Росія повинна розуміти: якщо вона погрожує блекаутами в Києві - вона отримає блекаут в Москві.

