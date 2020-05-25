Brussels Airlines почне здійснювати рейси 15 червня

Авіакомпанія Brussels Airlines оголосила про поступове відновлення польотів. Оприлюднено графік рейсів на літо.

Про це повідомляє Aviation news.

Зазначається, що після перерви в 12 тижнів бельгійська авіакомпанія знову почне здійснювати рейси 15 червня.

Як очікується до 31 серпня буде здійснюватися 240 рейсів щотижня, обслуговуючи 59 пунктів призначення в 33 країнах.

"Перевізник планує почати з обмеженої пропозиції рейсів, які будуть будуватися поетапно, залежно від попиту на ринку і обмежень на поїздки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, німецький авіаконцерн Lufthansa у другій половині червня збирається запустити рейси з Франкфурта-на-Майні, літаки почнуть літати приблизно за 20 напрямками.

Як повідомляло РБК-Україна, Lufthansa очікує, що у зв'язку з пандемією коронавірусу більше чверті літаків компанії не будуть використовуватися до кінця 2022 року.

Також польоти в червні відновлює турецька авіакомпанія Turkish Airlines.