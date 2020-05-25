Brussels Airlines начнет осуществлять рейсы 15 июня

Авиакомпания Brussels Airlines объявила о постепенном возобновлении полетов. Обнародован график рейсов на лето.

Об этом сообщает Aviation news.

Сообщается, что после перерыва в 12 недель бельгийская авиакомпания снова начнет осуществлять рейсы 15 июня.

Как ожидается до 31 августа будет осуществляться 240 рейсов еженедельно, обслуживая 59 пунктов назначения в 33 странах.

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Напомним, немецкий авиаконцерн Lufthansa во второй половине июня собирается запустить рейсы из Франкфурта-на-Майне, самолеты начнут летать примерно по 20 направлениям.

Как сообщало РБК-Украина, Lufthansa ожидает, что в связи с пандемией коронавируса более четверти самолетов компании не будут использоваться до конца 2022 года.

Также полеты в июне возобновляет турецкая авиакомпания Turkish Airlines.