Lufthansa відновлює авіарейси за 20 напрямками

Фото: літак компанії Lufthansa (twitter.com/lufthansa)

Рейси запустять у другій половині червня

Німецька авіаконцерн Lufthansa у другій половині червня збирається запустити рейси з Франкфурта-на-Майні. Очікується, що літаки почнуть літати приблизно за 20 напрямками.

Про це пише Deutsche Welle.

Зокрема, рейси почнуть виконувати на Крит, Родос, Ібіцу, у Венеції і Малагу. Для цього використовують 80 літаків, які зараз простоюють через пандемію коронавіруса.

З 1 червня Lufthansa, Swiss Eurowings почнуть використовувати 160 літаків з наявних у них 760. Очікується, що діють заборони на поїздки скасують з середини червня.

Раніше Lufthansa підтвердила відновлення польотів в Україну.

РБК-Україна писало, що Lufthansa очікує, що у зв'язку з пандемією коронавіруса більше чверті літаків компанії не будуть використовуватися до кінця 2022 року.

польоти в червні відновлює турецька авіакомпанія Turkish Airlines.

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Автор: Инна Собора