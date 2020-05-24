Lufthansa відновлює авіарейси за 20 напрямками

Рейси запустять у другій половині червня
Німецька авіаконцерн Lufthansa у другій половині червня збирається запустити рейси з Франкфурта-на-Майні. Очікується, що літаки почнуть літати приблизно за 20 напрямками.
Про це пише Deutsche Welle.
Зокрема, рейси почнуть виконувати на Крит, Родос, Ібіцу, у Венеції і Малагу. Для цього використовують 80 літаків, які зараз простоюють через пандемію коронавіруса.
З 1 червня Lufthansa, Swiss Eurowings почнуть використовувати 160 літаків з наявних у них 760. Очікується, що діють заборони на поїздки скасують з середини червня.
Раніше Lufthansa підтвердила відновлення польотів в Україну.
РБК-Україна писало, що Lufthansa очікує, що у зв'язку з пандемією коронавіруса більше чверті літаків компанії не будуть використовуватися до кінця 2022 року.
польоти в червні відновлює турецька авіакомпанія Turkish Airlines.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: Инна Собора