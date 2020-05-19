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Lufthansa очікує, що чверть літаків компанії не буде використовуватися до 2022 року

Новини » Коронавірус     19.05.2020 - 22:07
Lufthansa очікує, що чверть літаків компанії не буде використовуватися до 2022 року
Фото: літак компанії Lufthansa (twitter.com/lufthansa)

Всього парк авіакомпанії налічує 763 літака

Німецька авіакомпанія Lufthansa очікує, що у зв'язку з пандемією коронавіруса більше чверті літаків компанії не будуть використовуватися до кінця 2022 року. У зв'язку з цим у компанії повідомили про неминучість скорочень на підприємствах з технічного обслуговування.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомили у Lufthansa, у 2021 році будуть залишатися на землі 300 літаків компанії, а в 2022 році - 200 лайнерів.

"Влітку 2023 року, коли ми сподіваємося, що ця криза залишиться позаду, у нас все ще буде парк, який на 100 літаків менше", - повідомили в авіакомпанії.

Наголошується, що в кінці 2019 року парк авіакомпанії складався з 763 літаків.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Україна планує відкрити авіаційне сполучення разом з країнами Європейського союзу з 15 червня. Однак це можливо лише за умови, що ситуація з коронавірусом в Україні не буде погіршуватися.

Також повідомлялося, що деякі авіакомпанії вже повідомили про плани відновити польоти в Україну. Зокрема, дати рейсів вже призначили в Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Wizz Air.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України авиаLufthansa Літак
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