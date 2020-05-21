ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Turkish Airlines назвала дату відновлення міжнародних перельотів

Новини » Суспільство     21.05.2020 - 00:49
Turkish Airlines назвала дату відновлення міжнародних перельотів
Фото: літак авіакомпанії Turkish Airlines (facebook.com/TurkishAirlines)

Міжнародні рейси почнуть виконувати з 10 червня

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines заявила про плани відновити міжнародні перельоти на тлі пандемії коронавіруса. Перельоти почнуть здійснювати вже з 10 червня.

Про це повідомляє прес-служба Turkish Airlines.

Крім того, в авіакомпанії повідомили, що відновлять перельоти всередині країни вже з 4 червня.

"Всі наші міжнародні перельоти припинені до 10 червня 2020 року, а також всі наші внутрішні перельоти припинені до 4 червня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що на сайті авіакомпанії доступно бронювання на рейси в Україну з 10 червня.

Раніше повідомлялося, що на тлі пандемії коронавіруса авіакомпанія Turkish Airlines планує відновити польоти в 19 країн з червня. У вересні авіаперевізник планує збільшити кількість напрямків до 99 країн.

Крім того, повідомлялося, що в червні авіакомпанія також має намір відновити 60% внутрішніх рейсів. До пандемії коронавіруса Turkish Airlines літала в 126 країн світу.

РБК-Україна писало, що раніше про плани відновити авіасполучення з Україною вже повідомили у чотирьох авіакомпаніях. Зокрема, дати рейсів вже призначили в Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Wizz Air.

Автор: Инна Собора

Теги Новини України авиаперевозки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся