В Броварах начал появляться свет: список улиц
В Броварах и населенных пунктах громады энергетики постепенно восстанавливают энергоснабжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Броваров Игоря Сапожко.
По состоянию на 18:00 есть информация о подключении потребителей в Броварах по улицам:
- Героев Украины
- Независимости
- Лагуновой Марии
- Шевченко
- Билана Александра
- Героев УПА
- Грушевского Михаила
- Малевича Казимира
- Черных запорожцев
- Киевская
- Ярослава Мудрого
- Героев Небесной сотни
- Симоненко
- Мельника Михаила.
Также сообщается, что сегодня, 20 декабря, свет частично появился в населенных пунктах Требухов и Княжичи Киевской области.
Мэр Броваров также предупредил, что энергетики постепенно подключают улицы города и близлежащие населенные пункты, потому не рекомендуется при возобновлении подачи света включать все бытовые приборы одновременно во избежание перегрузок в энергосистеме.
Как сообщалось, ситуация с электроснабжением в Киевской области остается критической.
Напомним, 19 декабря, утром оккупанты ударили по Киеву и Киевской области при помощи дронов.
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