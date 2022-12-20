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У Броварах почало з'являтися світло: список вулиць

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Київ, Вівторок 20 грудня 2022 18:37
У Броварах почало з'являтися світло: список вулиць Фото: у Броварах почало з'являтися світло (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Броварах та населених пунктах громади енергетики поступово відновлюють енергопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Броварів Ігоря Сапожка.

Станом на 18:00 є інформація про підключення споживачів у Броварах вулицями:

  • Героїв України
  • Незалежності
  • Лагунової Марії
  • Шевченка
  • Білана Олександра
  • Героїв УПА
  • Грушевського Михайла
  • Малевича Казимира
  • Чорних запорожців
  • Київська
  • Ярослава Мудрого
  • Героїв Небесної сотні
  • Симоненка
  • Мельника Михайла.

Також повідомляється, що сьогодні, 20 грудня, світло частково з'явилося у населених пунктах Требухів та Княжичі Київської області.

Мер Броваров також попередив, що енергетики поступово підключають вулиці міста та прилеглі населені пункти, тому не рекомендується при відновленні подачі світла включати всі побутові прилади одночасно, щоб уникнути перевантажень в енергосистемі.

Як повідомлялося,ситуація з електропостачанням у Київській області залишається критичною.

Нагадаємо, 19 грудня, вранці окупанти вдарили по Києву та Київській області за допомогою дронів.

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Київська область Бровари
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