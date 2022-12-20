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Ситуация в Киевской области критическая. Без света 80% региона

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Киев, Вторник 20 декабря 2022 13:10
Ситуация в Киевской области критическая. Без света 80% региона Фото: ситуация в Киевской области со светом критическая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Ситуация с электроснабжением в Киевской области остается критической. Без света находится 80% региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"Самая сложная ситуация в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах. Это более 30 общин. Приоритетными для электроснабжения являются объекты критической инфраструктуры - больницы, объекты тепло- и водоснабжения", - рассказал он.

По словам Кулебы, после недавних атак дронами и ракетными обстрелами возобновление электроснабжения продолжается.

"В результате масштабных повреждений энергетической инфраструктуры "Укрэнерго" применяет экстренные отключения электричества. Отмечаю, что с каждым вражеским обстрелом сложность и продолжительность ремонтных работ растет", - констатирует глава региона.

В настоящее время энергетики продолжают заниматься возобновлением электроснабжения.

"В координации с "Укрэнерго" и ДТЭК прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и выйти на плановые графики отключений. Будем оперативно информировать о ходе восстановительных работ", - добавил Кулеба.

Напомним, 19 декабря, утром оккупанты ударили по Киеву и Киевской области при помощи дронов.

В небе над Киевом было зафиксировано 23 вражеских беспилотника. Украинским силам обороны удалось уничтожить 18 БПЛА.

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