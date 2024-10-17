В Броварах назвали дату начала отопительного сезона: когда начнут подавать тепло

По информации КП "Броварытепловодоэнергия", предприятие готово к старту, а коммунальные ЖЭКи и учебные заведения, медицины, культуры и социальной сферы находятся в режиме усиленной готовности.

Подключение учебных заведений, таких как лицеи и садики, осуществляется индивидуально на основании обращений руководителей. В ОСМД, ЖСК и ведомственные дома, которые обслуживает КП, теплоноситель подается после обращений управляющих.

Сообщается, что отопление начнет запускать постепенно, и для полного подключения всех объектов потребуется некоторое время.

В случае аварийных ситуаций или проблем с отоплением жители могут обращаться в городской контакт-центр по телефонам: