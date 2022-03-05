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Українським захисникам вдалося провести евакуацію з Ірпеня. Як це було

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Ірпінь , Субота 05 березня 2022 21:57
Українським захисникам вдалося провести евакуацію з Ірпеня. Як це було Евакуація мирного населення з Ірпеня (всі фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

У передмісті Києва з перших днів війни йдуть запеклі бої. Українським військовим нарешті вдалося вивезти частину місцевих жителів із зони бойових дій.

РБК-Україна показує як це відбувалося очима фотографів GettyImages.

Сьогодні, 5 березня, українським військовим вдалося вивезти велику кількість людей з Ірпеня. Мер міста особисто керував цією операцією. Жителів міста автобусами перевозили до залізничного вокзалу Києва або до іншої точки, до якої вони хотіли б дістатися.

Люди переходили зруйнований міст з міста Ірпінь під час сильних обстрілів і бомбардувань. Росія почала вторгнення в Україну 10 днів тому.

Українським захисникам вдалося провести евакуацію з Ірпеня. Як це було

Українські військові змогли спорядити рятувальну операцію за мирними жителями, які опинилися в епіцентрі запеклих боїв. Деяких буквально доводилося виносити на руках.

Українським захисникам вдалося провести евакуацію з Ірпеня. Як це булоУкраїнським захисникам вдалося провести евакуацію з Ірпеня. Як це булоУкраїнським захисникам вдалося провести евакуацію з Ірпеня. Як це булоУкраїнським захисникам вдалося провести евакуацію з Ірпеня. Як це булоУкраїнським захисникам вдалося провести евакуацію з Ірпеня. Як це булоУкраїнським захисникам вдалося провести евакуацію з Ірпеня. Як це було

Українським військовим довелося підірвати мости на підходах до столиці, щоб не дати колонам ворожої техніки прорватися до Києва. Передмістя протягом минулого тижня кілька разів переходило під контроль окупантів, але захоплені території все ж швидко вдається відбивати.

Українським захисникам вдалося провести евакуацію з Ірпеня. Як це булоВрятувати від окупантів вдалося не тільки близько двох тисяч людей, а й деяких домашніх улюбленців.

Українським захисникам вдалося провести евакуацію з Ірпеня. Як це булоУкраїнським захисникам вдалося провести евакуацію з Ірпеня. Як це булоУкраїнським захисникам вдалося провести евакуацію з Ірпеня. Як це булоУкраїнським захисникам вдалося провести евакуацію з Ірпеня. Як це булоУкраїнським захисникам вдалося провести евакуацію з Ірпеня. Як це булоУкраїнським захисникам вдалося провести евакуацію з Ірпеня. Як це булоБагатьом сім'ям доводиться розлучатися через війну на невизначений термін. Але вони сподіваються, що зовсім скоро зможуть повернутися додому в рідні міста.

Українським захисникам вдалося провести евакуацію з Ірпеня. Як це було

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