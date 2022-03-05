Українським захисникам вдалося провести евакуацію з Ірпеня. Як це було

У передмісті Києва з перших днів війни йдуть запеклі бої. Українським військовим нарешті вдалося вивезти частину місцевих жителів із зони бойових дій.

Сьогодні, 5 березня, українським військовим вдалося вивезти велику кількість людей з Ірпеня. Мер міста особисто керував цією операцією. Жителів міста автобусами перевозили до залізничного вокзалу Києва або до іншої точки, до якої вони хотіли б дістатися.

Люди переходили зруйнований міст з міста Ірпінь під час сильних обстрілів і бомбардувань. Росія почала вторгнення в Україну 10 днів тому.

Українські військові змогли спорядити рятувальну операцію за мирними жителями, які опинилися в епіцентрі запеклих боїв. Деяких буквально доводилося виносити на руках.

Українським військовим довелося підірвати мости на підходах до столиці, щоб не дати колонам ворожої техніки прорватися до Києва. Передмістя протягом минулого тижня кілька разів переходило під контроль окупантів, але захоплені території все ж швидко вдається відбивати.

Врятувати від окупантів вдалося не тільки близько двох тисяч людей, а й деяких домашніх улюбленців.

Багатьом сім'ям доводиться розлучатися через війну на невизначений термін. Але вони сподіваються, що зовсім скоро зможуть повернутися додому в рідні міста.