Безпечно виїхати неможливо. Окупанти грабують людей на трасах Сумської області

Російські окупанти займаються грабежами та мародерством на автодорогах Сумської області. Тому мешканці регіону не мають змоги безпечно евакуюватися зі своїх постраждалих від війни населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького .

"Ви питаєте мене: "Як можна виїхати із Сум?" З Охтирки, Тростянця, Лебедина, та інших міст області. Я відповідаю: безпечно - ніяк. Російські військові мародерять, грабують і подекуди розстрілюють машини українських мирних людей", - розповів він.

Крім того, глава Сумської області опублікував відео з траси Київ-Суми. На відео можна побачити ділянку автодороги неподалік Сум. На трасі стоять автомобілі, які пограбували російські окупанти.