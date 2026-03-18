Бронировать от мобилизации будут по-новому: в МОУ объяснили, как будет работать механизм

"Предприятия, которые являются критически важными для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период в сфере оборонно-промышленного комплекса, теперь могут временно бронировать работников с неурегулированным статусом воинского учета - до 45 дней, через портал "Дія", - говорится в сообщении.

Срок временного бронирования 45 дней позволяет работникам урегулировать свои учетные данные, а предприятиям - непрерывно выполнять оборонные задачи.

Подать заявку можно онлайн через портал "Дія". Для этого руководителю или уполномоченному лицу нужно авторизоваться с помощью электронной подписи, выбрать услугу бронирования работников и соответствующую категорию. После подачи статус заявки будет отображаться в личном кабинете.