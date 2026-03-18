RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Бронировать от мобилизации будут по-новому: в МОУ объяснили, как будет работать механизм

03:29 18.03.2026 Ср
2 мин
Речь идет о бронировании работников предприятий оборонно-промышленного комплекса
Маловичко Юлия
Фото: каждые 45 дней надо будет обновлять бронирование

В Украине ввели механизм временного бронирования работников оборонных предприятий, который позволяет сохранить ключевых специалистов даже при наличии проблем с военным учетом.

"Предприятия, которые являются критически важными для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период в сфере оборонно-промышленного комплекса, теперь могут временно бронировать работников с неурегулированным статусом воинского учета - до 45 дней, через портал "Дія", - говорится в сообщении.

Срок временного бронирования 45 дней позволяет работникам урегулировать свои учетные данные, а предприятиям - непрерывно выполнять оборонные задачи.

Подать заявку можно онлайн через портал "Дія". Для этого руководителю или уполномоченному лицу нужно авторизоваться с помощью электронной подписи, выбрать услугу бронирования работников и соответствующую категорию. После подачи статус заявки будет отображаться в личном кабинете.

Во власти отмечают, что нововведение должно упростить процедуру бронирования и обеспечить стабильную работу предприятий, работающих на оборону страны.

Напомним, накануне Кабмин добавил в список критически важных предприятий новые категории бизнесов, которые обеспечивают армию.

РБК-Украина также писало, что 13 марта на портале "Дія" заработала новая услуга для предприятий ОПК и компаний, критически важных для Вооруженных Сил. Теперь они могут бронировать работников даже при наличии нарушений в их военном учете.

Отметим, что кроме работников критически важных предприятий не подлежат мобилизации в Украине еще две категории населения - люди с инвалидностью или непригодные по заключению ВВК, а также лица с семейными обстоятельствами - уход за родственниками, многодетные и тому подобное.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Бронирование от мобилизацииВойна в Украине