Бронирование от мобилизации теперь будет через "Дію": Кабмин поддержал постановление

"Сейчас, чтобы забронировать сотрудника, нужно подавать заявления в бумажном виде, собирать подписи и неделями ждать результата. "Дія" это изменит. Процесс будет быстрым, прозрачным и без человеческого фактора, а результат - через час", - отметил Федоров.

По его словам, на первом этапе забронировать своих сотрудников онлайн смогут критически важные предприятия и компании, работающие на нужды сил обороны.

Если бизнес или государственный орган имеет право на бронирование, руководитель через портал "Дія" представит списки работников и удостоверит электронной подписью заявление.

"Далее "Дія" автоматически проверит по реестрам, действительно ли человек трудоустроен официально и есть ли о нем данные в реестре "Оберег". Если все ок, работник забронирован. Весь процесс продлится час", - добавил министр.

Как отметил Федоров, руководитель получит ответ о бронировании работника в кабинете на портале "Дія", а у военнообязанного обновится об этом информация в приложении "Резерв+". При желании можно получить также и бумажное подтверждение.

Если в бронировании отказали, руководитель получит ответ в кабинете на портале "Дія".

"Ориентировочно запустим услугу в начале июля. Цифровируем один из самых сложных процессов, бета-тест скоро", - добавил Федоров.