Бронирование от мобилизации теперь будет через "Дію": Кабмин поддержал постановление

Кабинет министров Украины поддержал постановление о бронировании военнообязанных через портал "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Сейчас, чтобы забронировать сотрудника, нужно подавать заявления в бумажном виде, собирать подписи и неделями ждать результата. "Дія" это изменит. Процесс будет быстрым, прозрачным и без человеческого фактора, а результат - через час", - отметил Федоров.
По его словам, на первом этапе забронировать своих сотрудников онлайн смогут критически важные предприятия и компании, работающие на нужды сил обороны.
Если бизнес или государственный орган имеет право на бронирование, руководитель через портал "Дія" представит списки работников и удостоверит электронной подписью заявление.
"Далее "Дія" автоматически проверит по реестрам, действительно ли человек трудоустроен официально и есть ли о нем данные в реестре "Оберег". Если все ок, работник забронирован. Весь процесс продлится час", - добавил министр.
Как отметил Федоров, руководитель получит ответ о бронировании работника в кабинете на портале "Дія", а у военнообязанного обновится об этом информация в приложении "Резерв+". При желании можно получить также и бумажное подтверждение.
Если в бронировании отказали, руководитель получит ответ в кабинете на портале "Дія".
"Ориентировочно запустим услугу в начале июля. Цифровируем один из самых сложных процессов, бета-тест скоро", - добавил Федоров.
Напомним, 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации.
В то же время во время военного положения работники критически важных предприятий, органов государственной власти могут быть забронированы от мобилизации.
Недавно Кабинет министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных.
Также Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины расширило перечень критериев для бронирования работников оборонно-промышленного комплекса.
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