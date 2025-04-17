Бронирование от мобилизации отменили? Юрист объяснил, как защитить свои права

Отмена бронирования от мобилизации является актуальной проблемой в Украине. Особенно с учетом изменений, которые вступили в силу в 2025 году.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист практики военного права ЮК "Приходько та партнери" Михаил Лобунько .

Когда бронирование от мобилизации могут отменить

Отмена бронирования от мобилизации в Украине сейчас может произойти по нескольким причинам:

окончание срока действия старого бронирования;

потеря предприятием статуса критического;

результаты цифровых проверок через систему "Резерв+".

"Это может вызвать беспокойство. Однако есть четкие шаги, которые помогут защитить ваши права", - рассказал юрист.

С чего начать, если бронирование отменили

Если бронирование от мобилизации отменено, эксперт советует, прежде всего, проверить статус работодателя.

"Если ваше предприятие все еще считается критическим, работодатель должен повторно забронировать вас через "Дія" в течение 72 часов", - объяснил Лобунько.

В ситуации, когда статус предприятия был утрачен и оно не сможет больше бронировать работников, нужно действовать самостоятельно.

Когда стоит обратиться в ТЦК и СП

В некоторых случаях украинцам для решения вопросов бронирования необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

"Если в "Резерв+" отменено бронирование из-за несоответствия документов, розыска или других оснований, обратитесь в ТЦК с подтверждением работы на критически важном предприятии", - отметил юрист.

В этом случае он советует брать с собой адвоката, который может защитить права человека.

"Ведь если официально бронирование вам в "Резерв+" не предоставлено, то есть риски злоупотреблений", - уточнил эксперт.

Когда бронирование может быть отменено автоматически

По словам юриста, отмена бронирования может происходить автоматически, если:

оно было оформлено по старым правилам и истек срок его действия;

предприятие утратило статус критического (например, из-за низкой средней зарплаты (менее 20 000 грн) или наличия налоговых долгов) - в таком случае предприятие не может подавать на бронирование в течение шести месяцев;

система "Резерв+" обнаружила несоответствие документов при цифровой проверке (это приводит к автоматической отмене бронирования с уведомлением через e-mail или приложение).

Особенности бронирования работников во время войны

"Важно учесть, что для некоторых секторов, например энергетика или здравоохранение, бронирование ограничено 75% работников, что может усложнить процесс", - рассказал Лобунько.

По его словам это - неожиданная деталь (ведь даже критические предприятия имеют ограничения, которые могут повлиять на шансы человека на отсрочку).

Что нужно делать, чтобы не иметь проблем

Юрист сообщил, что при условии потери предприятием статуса критического, это может иметь последствия для всех работников.

"Поэтому проверьте, соответствует ли ваше место работы новым критериям", - подчеркнул он.

Кроме того, эксперт советует обратить внимание на то, что для оформления бронирования нужно:

иметь обновленные данные в "Резерв+";

не находиться в розыске.

"Не игнорируйте сообщения от "Резерв+", ведь они могут содержать важную информацию об отмене", - посоветовал специалист.

Как обжаловать незаконную отмену бронирования

"Если вы считаете, что отмена бронирования произошла по ошибке или из-за злоупотребления, обратитесь за юридической консультацией", - отметил Лобунько.

Он уточнил, что возможно также обжалование отмены бронирования от мобилизации в суде - "особенно если есть доказательства нарушения".