Бронирование и отсрочка: что изменилось для украинцев в апреле

В Украине внесли изменения в процесс бронирования от мобилизации и предоставления отсрочек. В частности, правительство расширило возможности для "брони" работников ОПК, водоканалов и энергокомпаний, а в Резерв+ запустили отсрочки для еще одной категории лиц.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает, что изменилось за последнее время для военнообязанных украинцев.

Отсрочки

Так, в Резерв+ стали доступны отсрочки для людей с инвалидностью. Оформить ее могут не только те, чьи данные есть в реестре Пенсионного фонда Украины, но и те, кто зарегистрирован в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС).

Как подать запрос на отсрочку:

Нажать на три точки на главном экране приложения Резерв+.

Выберите "Подать запрос на отсрочку".

Выберите соответствующую категорию.

После этого пользователь получит уведомление о результате рассмотрения запроса. Если система не найдет данных в реестре, следует обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства.

При себе необходимо иметь при себе:

Оригинал документа, подтверждающего инвалидность.

Документ, идентифицирующий личность.

Отметим, что в целом функция подачи запроса на отсрочку в Резерв+ работает с осени прошлого года. Она доступна для:

лиц с инвалидностью, которые имеют пенсионное удостоверение ПФУ;

студентов, аспирантов и докторантов;

многодетных родителей, которые воспитывают троих детей до 18 лет в совместном браке.

Бронирование

Правительство недавно ввело новые правила бронирования военнообязанных работников критических предприятий.

Что изменилось с 1 апреля:

Бронирование возможно только для предприятий с обновленным статусом критичности.

Подача заявлений исключительно в электронном формате.

Срок обработки заявлений - 72 часа вместо 24.

Таким образом, бронирование по старым правилам больше не действует. Если предприятие обновило статус критичности, оно может продолжить бронирование работников. В противном случае - статус необходимо обновить.

Если бронирование не обновилось, это может означать, что:

Работодатель не подал заявку на повторное бронирование.

Предприятие не подтвердило или не обновило статус критичности.

Важно! Все остальные виды отсрочек остаются в силе и не прекращаются с 1 апреля. Если у предприятия обновленный статус критичности, бронирование можно оформить через портал "Дія"

Добавим, также правительство расширило возможности для бронирования работников ОПК, водоканалов и энергокомпаний, а именно: