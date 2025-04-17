Бронювання від мобілізації скасували? Юрист пояснив, як захистити свої права

Скасування бронювання від мобілізації є актуальною проблемою в Україні. Особливо з урахуванням змін, які набули чинності у 2025 році.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько .

Коли бронювання від мобілізації можуть скасувати

Скасування бронювання від мобілізації в Україні нині може статися з кількох причин:

закінчення терміну дії старого бронювання;

втрата підприємством статусу критичного;

результати цифрових перевірок через систему "Резерв+".

"Це може викликати занепокоєння. Проте є чіткі кроки, які допоможуть захистити ваші права", - розповів юрист.

З чого почати, якщо бронювання скасували

Якщо бронювання від мобілізації скасоване, експерт радить, перш за все, перевірити статус роботодавця.

"Якщо ваше підприємство все ще вважається критичним (зарплата від 20 000 грн і без боргів), роботодавець має повторно забронювати вас через "Дія" впродовж 72 годин", - пояснив Лобунько.

У ситуації, коли статус підприємства було втрачено і воно не зможе більше бронювати працівників, потрібно діяти самостійно.

Коли варто звернутись до ТЦК та СП

У деяких випадках українцям для розв'язання питань щодо бронювання необхідно звернутись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

"Якщо в "Резерв+" скасоване бронювання через невідповідність документів, розшук або інші підстави, зверніться до ТЦК із підтвердженням роботи на критично важливому підприємстві", - зауважив юрист.

У цьому випадку він радить брати з собою адвоката, який може захистити права людини.

"Адже якщо офіційно бронювання вам у "Резерв+" не надано, то є ризики зловживань", - уточнив експерт.

Коли бронювання може бути скасоване автоматично

За словами юриста, скасування бронювання може відбуватися автоматично, якщо:

воно було оформлене за старими правилами та сплив термін його дії;

підприємство втратило статус критичного (наприклад, через низьку середню зарплату (менш як 20 000 грн) або наявність податкових боргів) - в такому випадку підприємство не може подавати на бронювання впродовж шести місяців;

система "Резерв+" виявила невідповідність документів під час цифрової перевірки (це призводить до автоматичного скасування бронювання з повідомленням через e-mail або додаток).

Особливості бронювання працівників під час війни

"Важливо врахувати, що для деяких секторів, наприклад енергетика чи охорона здоров'я, бронювання обмежене 75% працівників, що може ускладнити процес", - розповів Лобунько.

За його словами це - неочікувана деталь (адже навіть критичні підприємства мають обмеження, які можуть вплинути на шанси людини на відстрочку).

Що потрібно робити, аби не мати проблем

Юрист повідомив, що за умови втрати підприємством статусу критичного, це може мати наслідки для всіх працівників.

"Тож перевірте, чи відповідає ваше місце роботи новим критеріям", - наголосив він.

Крім того, експерт радить звернути увагу на те, що для оформлення бронювання потрібно:

мати оновлені дані в "Резерв+";

не перебувати у розшуку.

"Не ігноруйте повідомлення від "Резерв+", адже вони можуть містити важливу інформацію про скасування", - порадив спеціаліст.

Як оскаржити незаконне скасування бронювання

"Якщо ви вважаєте, що скасування бронювання відбулося помилково або через зловживання, зверніться за юридичною консультацією", - наголосив Лобунько.

Він уточнив, що можливе також оскарження скасування бронювання від мобілізації в суді - "особливо якщо є докази порушення".