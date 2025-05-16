Бронирование от мобилизации на предприятиях: будут ли изменения
Кабинет министров считает, что критерии бронирования от мобилизации сейчас удовлетворяют и военных, и экономику.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на час вопросов к правительству в Верховной Раде.
"Что касается бронирования в целом по нашим отраслям, то у нас это не отличается абсолютно ничем от других. У нас это от 50 до 75%, несмотря на то, что у нас есть такие огромные предприятия, как "Укрзализныця" и так далее", - сказал он.
По его совам, правительство в ближайшее время не планирует существенных изменений в критериях и подходах к бронированию.
"Они очень четко выписаны, цифровизированы, фактически являются чрезвычайно прозрачными, четкими, понятными. Совместно с военными мы очень четко сейчас отслеживаем, как происходит бронирование, кто бронируется, в каких отраслях", - заявил Шмыгаль.
Он сообщил, что для критических предприятий критической инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса есть соответствующий подход совместно с Министерством обороны, с Генштабом.
"Для предприятий, которые находятся в экономике, платят налоги, держат уровень средней заработной платы выше среднего в отрасли, - соответственно, каждый человек, который получает прозрачную, белую, официальную заработную плату, имеет право быть забронированным в таких предприятиях, которые отнесены к критическим во время военного положения", - добавил он
По его мнению, в принципе, эти критерии удовлетворяют и военных, и экономику.
"Мы существенного пересмотра в ближайшее время не планируем", - констатировал Шмыгаль.
Бронирование от мобилизации
По состоянию на начало 2025 года бронирование получили до 950 тысяч украинцев, то есть примерно численность украинского войска.
Забронировать могут работников критических предприятий в случае зарплаты на уровне 20 тысяч гривен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.